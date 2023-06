L’INSTANT’ERNÉE, 1ÈRE GUINGUETTE ESTIVALE Place de l’église Ernée, 23 juin 2023, Ernée.

Ernée,Mayenne

L’instant’Ernée organise sa toute première Guinguette Estivale !.

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 23:30:00. .

Place de l’église

Ernée 53500 Mayenne Pays de la Loire



L?instant?Ernée organizes its very first Guinguette Estivale!

L’instant Ernée organiza su primera Guinguette Estivale

L?instant?Ernée organisiert seine allererste Guinguette Estivale!

Mise à jour le 2023-06-02 par eSPRIT Pays de la Loire