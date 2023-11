Après-midi de Noël Place de l’église Entraygues-sur-Truyère, 30 novembre 2023, Entraygues-sur-Truyère.

Entraygues-sur-Truyère,Aveyron

Un après-midi offert par la mairie avec à 16h30 un film d’animation « Migration » au cinéma, à 18h du vin chaud des farçous et des friandises puis un lâcher de lanternes.

2023-12-27 fin : 2023-12-27 . EUR.

Place de l’église

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie



An afternoon offered by the town hall with an animated film « Migration » at the cinema at 4:30 pm, mulled wine, farçous and sweets at 6 pm, followed by a lantern release

Una tarde organizada por el Ayuntamiento, con una película de animación « Migración » en el cine a las 16.30 h, vino caliente, farçous y dulces a las 18 h, seguida de una suelta de farolillos

Ein von der Stadtverwaltung angebotener Nachmittag mit dem Animationsfilm « Migration » um 16.30 Uhr im Kino, um 18 Uhr Glühwein, Farçous und Süßigkeiten, dann ein Laternenabwurf

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Terres d’Aveyron