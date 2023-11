Concert des Noëlies place de l’église Eguisheim, 15 décembre 2023, Eguisheim.

Eguisheim,Haut-Rhin

Laissez-vous émerveiller par l’ensemble Nebensonnen. Comme une parenthèse magique dans le froid de l’hiver, Noël nous invite au partage et à l’amour. Quoi de mieux que les chants pour nous réunir ?.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . 0 EUR.

place de l’église

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est



Let yourself be enchanted by the Nebensonnen ensemble. Like a magical interlude in the cold of winter, Christmas invites us to share and love. What better way to bring us together than in song?

Déjate hechizar por el conjunto Nebensonnen. Como un interludio mágico en el frío del invierno, la Navidad nos invita a compartir y amar. ¿Qué mejor manera de unirnos que cantando?

Lassen Sie sich vom Nebensonnen-Ensemble in Staunen versetzen. Wie eine magische Klammer in der Kälte des Winters lädt uns Weihnachten zum Teilen und zur Liebe ein. Was könnte uns besser zusammenbringen als Lieder?

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach