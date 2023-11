Concert de solidarité Place de l’église Eguisheim, 10 décembre 2023, Eguisheim.

Eguisheim,Haut-Rhin

Concert par l’Echo des Trois Châteaux et la chorale des Jeunes de Munster au profit du Secours Populaire de Colmar. Au programme : chants festifs de l’Avent et de Noël..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . 0 EUR.

Place de l’église

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est



Concert by the Echo des Trois Châteaux and the Munster Youth Choir in aid of Secours Populaire de Colmar. On the program: festive Advent and Christmas songs.

Concierto del Echo des Trois Châteaux y del Munster Youth Choir a beneficio del Secours Populaire de Colmar. En el programa: canciones festivas de Adviento y Navidad.

Konzert des Echo des Trois Châteaux und des Jugendchors von Munster zugunsten des Secours Populaire von Colmar. Auf dem Programm stehen festliche Advents- und Weihnachtslieder.

