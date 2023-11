Concert : Messa di gloria Place de l’église Eguisheim, 26 novembre 2023, Eguisheim.

Eguisheim,Haut-Rhin

Pour ce concert exceptionnel, ce seront plus de 160 choristes, solistes et musiciens réunis pour interpréter ensemble la Messa di gloria, 1ère oeuvre de Giacomo Puccini..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Place de l’église

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est



For this exceptional concert, over 160 choristers, soloists and musicians will join forces to perform the Messa di gloria, Giacomo Puccini’s 1st work.

Para este concierto excepcional, más de 160 coristas, solistas y músicos se reunirán para interpretar la Messa di gloria, 1ª obra de Giacomo Puccini.

Für dieses außergewöhnliche Konzert werden mehr als 160 Chorsänger, Solisten und Musiker zusammenkommen, um gemeinsam die Messa di gloria, das erste Werk von Giacomo Puccini, zu interpretieren.

