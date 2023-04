Célébration de la Saint-Urbain Place de l’église, 13 mai 2023, Eguisheim.

Le Syndicat Viticole d’Eguisheim célèbre Saint-Urbain, le patron des vignerons d’Alsace avec une procession dans les rues du village suivie d’une messe..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 19:00:00. 0 EUR.

Place de l’église

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est



The Syndicat Viticole d’Eguisheim celebrates Saint-Urbain, the patron saint of Alsace winegrowers, with a procession through the streets of the village followed by a mass.

El Syndicat Viticole d’Eguisheim celebra Saint-Urbain, patrón de los viticultores alsacianos, con una procesión por las calles del pueblo seguida de una misa.

Das Syndicat Viticole d’Eguisheim feiert Saint-Urbain, den Schutzpatron der elsässischen Winzer, mit einer Prozession durch die Straßen des Dorfes, gefolgt von einer Messe.

Mise à jour le 2023-03-27 par Office de tourisme d'Eguisheim – Rouffach