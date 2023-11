CRÈCHE DE NOËL place de l’Eglise – Eglise St Martin Dolving, 2 décembre 2023, Dolving.

Dolving,Moselle

Venez visiter librement la crèche paroissiale les mercredis, samedis et dimanches en église St Martin de Dolving. il s’agit d’une crèche traditionnelle avec santons d’époque, maquettes artisanales en bois, animation et éclairage.. Tout public

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2024-01-31 17:00:00. 0 EUR.

place de l’Eglise – Eglise St Martin

Dolving 57400 Moselle Grand Est



Come and visit the parish crib on Wednesdays, Saturdays and Sundays in the church of St. Martin de Dolving. It is a traditional crib with period figures, wooden models, animation and lighting.

Venga a visitar, los miércoles, sábados y domingos, en la iglesia de San Martín de Dolving, la cuna parroquial, una cuna tradicional con figuras de época, maquetas de madera, animación e iluminación.

Besuchen Sie mittwochs, samstags und sonntags die Pfarrkrippe in der Kirche St Martin in Dolving. Es handelt sich um eine traditionelle Krippe mit historischen Figuren, handgefertigten Holzmodellen, Animation und Beleuchtung.

Mise à jour le 2023-11-03 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG