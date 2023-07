Concerts polyphonies sardes Place de l’Église Église de Saint-Bauzille-de-Putois Saint-Bauzille-de-Putois, 6 juillet 2023, Saint-Bauzille-de-Putois.

Saint-Bauzille-de-Putois,Hérault

Luca NULCHIS et Egidiana CARTA présentent leurs concerts de polyphonies sardes à l’Église de Saint-Bauzille-de-Putois.

2023-07-06 18:30:00 fin : 2023-07-06 00:00:00. .

Place de l’Église

Église de Saint-Bauzille-de-Putois

Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie



Luca NULCHIS and Egidiana CARTA present their Sardinian polyphony concerts at the Church of Saint-Bauzille-de-Putois

Luca NULCHIS y Egidiana CARTA presentan sus conciertos de polifonía sarda en la iglesia de Saint-Bauzille-de-Putois

Luca NULCHIS und Egidiana CARTA präsentieren ihre Konzerte mit sardischer Polyphonie in der Kirche von Saint-Bauzille-de-Putois

