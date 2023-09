Une journée à la recherche des indices de biodiversité place de l’église Dournazac, 19 novembre 2023, Dournazac.

Dournazac,Haute-Vienne

Accompagnés par Jean-Jacques Rabache, naturaliste, partez à la découverte des indices de biodiversité qui jalonnent le parcours. Cela vous permettra de mieux connaître la nature qui vous entoure et deviner la faune invisible ! Circuit de 8 à 10 km. Munissez-vous de chaussures de randonnée, de vêtements adéquats et d’un pique-nique. Places limitées, inscription obligatoire..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 16:00:00. EUR.

place de l’église

Dournazac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Accompanied by naturalist Jean-Jacques Rabache, discover the biodiversity clues along the way. You’ll learn more about the natural world around you, and how to spot invisible wildlife! 8 to 10 km circuit. Bring hiking boots, appropriate clothing and a picnic. Places limited, registration required.

Acompañado por el naturalista Jean-Jacques Rabache, salga a descubrir las pistas sobre biodiversidad que encontrará por el camino. Así comprenderá mejor el mundo natural que le rodea y podrá detectar la fauna invisible Circuito de 8 a 10 km. Traiga botas de montaña, ropa adecuada y un picnic. Plazas limitadas.

In Begleitung des Naturforschers Jean-Jacques Rabache machen Sie sich auf den Weg, um die Hinweise auf die biologische Vielfalt entlang des Weges zu entdecken. So lernen Sie die Natur um Sie herum besser kennen und erahnen die unsichtbare Tierwelt! Rundgang von 8 bis 10 km. Bringen Sie Wanderschuhe, angemessene Kleidung und ein Picknick mit. Begrenzte Plätze, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus