Une journée à la découverte des migrations place de l’église Dournazac, 26 octobre 2023, Dournazac.

Dournazac,Haute-Vienne

Accompagnés de Patrick, ornithologue, venez découvrir les fascinantes migrations des oiseaux que l’on peut observer à certaines périodes de l’année ! Places limitées, réservation obligatoire. Pensez à prendre vos chaussures de marche, casquette et gourde. Pique-nique tiré du sac..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 11:30:00. EUR.

place de l’église

Dournazac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Accompanied by Patrick, ornithologist, come and discover the fascinating bird migrations that can be observed at certain times of the year! Places limited, booking essential. Bring walking shoes, cap and water bottle. Packed lunch.

Acompañado por Patrick, ornitólogo, venga a descubrir las fascinantes migraciones de aves que pueden observarse en determinadas épocas del año Las plazas son limitadas, imprescindible reservar. No olvide sus zapatos para caminar, gorra y botella de agua. Picnic para llevar.

Entdecken Sie in Begleitung des Ornithologen Patrick die faszinierenden Vogelwanderungen, die man zu bestimmten Zeiten des Jahres beobachten kann! Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich. Denken Sie daran, Ihre Wanderschuhe, Mütze und Trinkflasche mitzunehmen. Picknick aus der Tasche.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus