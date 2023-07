Découvrons Douadic Place de l’église Douadic, 12 juillet 2023, Douadic.

Douadic,Indre

Découvrez le petit village de Douadic avec ses fresques et ses illustres résidents, en compagnie de Christine Méry-Barnabé..

fin : . EUR.

Place de l’église

Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire



Discover the small village of Douadic with its frescoes and its illustrious residents, with Christine Méry-Barnabé.

Descubra el pequeño pueblo de Douadic, con sus frescos y sus ilustres habitantes, en compañía de Christine Méry-Barnabé.

Entdecken Sie in Begleitung von Christine Méry-Barnabé das kleine Dorf Douadic mit seinen Fresken und illustren Bewohnern.

Mise à jour le 2023-06-30 par Destination Brenne