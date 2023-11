Animations de Noël Place de l’église Douadic, 9 décembre 2023, Douadic.

Douadic,Indre

Animations de Noël à faire en famille.. Familles

Samedi 2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

Place de l’église

Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire



Christmas entertainment for all the family.

Diversión navideña para toda la familia.

Weihnachtsanimationen für die ganze Familie.

Mise à jour le 2023-11-24 par Destination Brenne