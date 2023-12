CONCERT SYMPHONIQUE DE NOUVEL AN place de l’Église Dommartin-lès-Remiremont Catégories d’Évènement: Dommartin-lès-Remiremont

Vosges CONCERT SYMPHONIQUE DE NOUVEL AN place de l’Église Dommartin-lès-Remiremont, 13 janvier 2024, Dommartin-lès-Remiremont. Dommartin-lès-Remiremont Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-13 16:00:00

fin : 2024-01-13 17:30:00 Venez assister au concert de nouvel de l’Orchestre symphonique amateur Allegro Vi’Vosges et de l’ensemble à cordes « Les Accordés », à l’Espace culturel de Dommartin-lès-Remiremont. Vous pourrez y entendre cordes, vents et percussions dans un programme riche et varié : – Adagio pour violoncelle et orchestre, de Woldemar Bargiel (Soliste : Florent Bellom)

– Peer Gynt, Suite n°1 et n°2, de Edvard Grieg

– Sur un marché persan, d’Albert Ketèlbey

– Feuerfest, de Josef Strauss Le concert débutera à 16h.

Entrée libre. Au plaisir de vous y trouver nombreux..

Venez assister au concert de nouvel de l’Orchestre symphonique amateur Allegro Vi’Vosges et de l’ensemble à cordes « Les Accordés », à l’Espace culturel de Dommartin-lès-Remiremont. Vous pourrez y entendre cordes, vents et percussions dans un programme riche et varié : – Adagio pour violoncelle et orchestre, de Woldemar Bargiel (Soliste : Florent Bellom)

– Peer Gynt, Suite n°1 et n°2, de Edvard Grieg

– Sur un marché persan, d’Albert Ketèlbey

– Feuerfest, de Josef Strauss Le concert débutera à 16h.

Entrée libre. Au plaisir de vous y trouver nombreux.Tout public 0 EUR.

place de l’Église

Dommartin-lès-Remiremont 88200 Vosges Grand Est

Mise à jour le 2023-12-20 par OT REMIREMONT Détails Catégories d’Évènement: Dommartin-lès-Remiremont, Vosges Autres Code postal 88200 Lieu place de l'Église Adresse place de l'Église Ville Dommartin-lès-Remiremont Departement Vosges Lieu Ville place de l'Église Dommartin-lès-Remiremont Latitude 47.999699 Longitude 6.6444066 latitude longitude 47.999699;6.6444066

place de l'Église Dommartin-lès-Remiremont Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dommartin-les-remiremont/