Santa-Reparata-di-Balagna Mise en valeur du patrimoine religieux: EWA POLI, restauratrice d’art, parlera de la restauration du tableau représentant Saint François Place de l’église d’Occiglioni Santa-Reparata-di-Balagna, 17 septembre 2023, Santa-Reparata-di-Balagna. Mise en valeur du patrimoine religieux: EWA POLI, restauratrice d’art, parlera de la restauration du tableau représentant Saint François Dimanche 17 septembre, 11h00 Place de l’église d’Occiglioni Mise en valeur du patrimoine religieux: EWA POLI, restauratrice d’art, parlera de la restauration du tableau représentant Saint François Place de l’église d’Occiglioni 20220 SANTA REPARATA DI BALAGNA Santa-Reparata-di-Balagna 20220 Haute-Corse Corse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

