Spectacle « La Route » – Anonima Teatro Place de l’église de Vesseaux Vesseaux, 30 juillet 2023, Vesseaux.

Spectacle « La Route » – Anonima Teatro Dimanche 30 juillet, 19h30 Place de l’église de Vesseaux Entrée libre

La Route – Cie Anonima Teatro

Imaginez … les lignes blanches de part et d’autre, les bas-côtés herbus, le ruban d’asphalte qui s’étire à l’infini devant vos yeux, rugissement des moteurs et animaux en fuite… Vous voilà dans une course poursuite délirante et détonante, avec dérapages, ralentis, cascades et musique épique. Un savant mélange de film d’action et de marionnette poétique.

Tout public à partir de 5 ans

Un temps de médiation sera proposé en amont aux résidents de l’Ehpad et au centre de loisirs.

Place de l’église de Vesseaux Place de l’église 07200 VESSEAUX Vesseaux 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T19:30:00+02:00 – 2023-07-30T20:00:00+02:00

2023-07-30T19:30:00+02:00 – 2023-07-30T20:00:00+02:00

©P. Beolen