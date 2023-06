Spectacle « le Troisième Pas » Place de l’église de Vesseaux Vesseaux, 29 juillet 2023, Vesseaux.

Spectacle « le Troisième Pas » Samedi 29 juillet, 19h00 Place de l’église de Vesseaux Entrée libre

Spectacle le Troisième Pas – DIRTZtheatre

Danse et marionettes

Entremêlant marionnettes portées et arts du geste, corps humain et corps objet, manipulateurs et manipulés, ce projet vient troubler de façon subtile et inattendue notre sens du réel. Teinté d’humour, leur univers fait la part belle à l’onirisme et la métaphore.

La pièce met en jeu une danseuse/marionnettiste, un danseur/marionnettiste et une marionnette. Chacun existe tour à tour en tant que personnage, acteur ou manipulateur.

A la fois solo, duo et trio, cette pièce aborde avec humour et tendresse la notion d’interdépendance : porter, être porté, se supporter ou ne plus (se) supporter .

Tout public à partir de 5 ans

Un atelier fabrication de masque en lien avec ce spectacle sera proposé.

Un temps de médiation sera proposé à l’EHPAD et au centre de loisirs de Vesseaux.

Place de l’église de Vesseaux Place de l’église 07200 VESSEAUX Vesseaux 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T19:00:00+02:00 – 2023-07-29T19:30:00+02:00

2023-07-29T19:00:00+02:00 – 2023-07-29T19:30:00+02:00

©Martin Griffin