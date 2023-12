Fête de Noël Place de l’église de St Martin des Rosiers Albon, 4 décembre 2023, Albon.

Albon,Drôme

Venez passer un bon moment en famille avec des jeux en bois, petit parc avec des ânes et arrivée du père Noël à 16h30. Gâteaux maisons, marrons chaud, papillotes, chocolat, café et vin chaud sans oublier les bugnes..

2023-12-16 16:30:00 fin : 2023-12-16 19:00:00

Place de l’église de St Martin des Rosiers

Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and enjoy a fun-filled family day with wooden games, a small park with donkeys and the arrival of Santa Claus at 4.30pm. Home-made cakes, hot chestnuts, papillotes, chocolate, coffee and mulled wine, not forgetting bugnes.

Venga a disfrutar de un rato en familia con juegos de madera, un pequeño parque con burros y la llegada de Papá Noel a las 16.30 h. Pasteles caseros, castañas calientes, papillotes, chocolate, café y vino caliente, sin olvidar los bugnes.

Verbringen Sie einen schönen Tag mit der ganzen Familie mit Holzspielen, einem kleinen Park mit Eseln und der Ankunft des Weihnachtsmanns um 16:30 Uhr. Hausgemachte Kuchen, heiße Maronen, Papilloten, Schokolade, Kaffee und Glühwein und nicht zu vergessen die Bugnes.

