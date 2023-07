Balade de l’été – » Fantômes et hantises du Perche » Place de l’église de St Agnan sur Erre Val-au-Perche, 4 août 2023, Val-au-Perche.

Val-au-Perche,Orne

Plongez dans l’univers inquiétant et fantastique des fantômes percherons.

Dames blanches, croix hantées, poltergheist et autres mystères vous seront racontés.

Longueur : 6 Km environ.

2023-08-04 19:00:00 fin : 2023-08-04 . .

Place de l’église de St Agnan sur Erre Saint Agnan sur Erre

Val-au-Perche 61260 Orne Normandie



Immerse yourself in the spooky and fantastic world of Percheron ghosts.

White ladies, haunted crosses, poltergheists and other mysteries will be told to you.

Length: approx. 6 km

Sumérjase en el espeluznante y fantástico mundo de los fantasmas percherones.

Damas blancas, cruces encantadas, poltergheists y otros misterios le serán contados.

Longitud: aprox. 6 km

Tauchen Sie ein in die unheimliche und fantastische Welt der Percheron-Geister.

Weiße Damen, Spukkreuze, Poltergheist und andere Mysterien werden Ihnen erzählt.

Länge: ca. 6 km

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme