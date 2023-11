murmure(s) Place de l’Eglise de Saint-Céré Saint-Céré, 9 décembre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

L’Epicerie Culturelle Art’Zimut et la Compagnie Etadam propose une balade sonore à St-Céré

Une rencontre originale sur la perception de la ville en conversant avec l’histoire, l’habitat, la mémoire, l’aménagement, l’urbanisme, le vivant…Dans la déambulation (avec casques audio) trois types de paroles vont se croiser et s’entremêler avec des entretiens, des corps dansés et des traces poétiques. L’ensemble dessinera une autre lecture, un autre récit de la ville de St-Céré.

2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-09 16:15:00. 10 EUR.

Place de l’Eglise de Saint-Céré

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Epicerie Culturelle Art’Zimut and Compagnie Etadam propose a sound walk in St-Céré

An original encounter on the perception of the town, conversing with history, habitat, memory, planning, urbanism, the living… During the stroll (with headphones), three types of words will intersect and intermingle with interviews, danced bodies and poetic traces. The result will be another reading, another account of the town of St-Céré

La Epicerie Culturelle Art’Zimut y la Compagnie Etadam proponen un paseo sonoro por St-Céré

Un encuentro original sobre la percepción de la ciudad en conversación con la historia, el hábitat, la memoria, la planificación, el urbanismo, lo vivo… Durante el paseo (con auriculares) tres tipos de palabras se cruzarán y entremezclarán con entrevistas, cuerpos danzados y trazos poéticos. Juntos, crearán otra lectura, otra narración de la ciudad de St-Céré

Der Kulturladen Art’Zimut und die Compagnie Etadam bieten einen Klangspaziergang in St-Céré an

Eine originelle Begegnung über die Wahrnehmung der Stadt im Gespräch mit der Geschichte, dem Wohnen, der Erinnerung, der Planung, dem Städtebau, dem Lebenden… Bei dem Spaziergang (mit Kopfhörern) werden sich drei Arten von Worten kreuzen und mit Interviews, getanzten Körpern und poetischen Spuren verflechten. Das Ganze wird eine andere Lesart, eine andere Erzählung der Stadt St-Céré zeichnen

Mise à jour le 2023-11-14 par OT Vallée de la Dordogne