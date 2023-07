Nos villages se racontent – De Chevagny/Guye à Saint Marcelin de Cray Place de l’Eglise de Cray à Saint Marcelin de Cray Saint-Marcelin-de-Cray, 16 septembre 2023, Saint-Marcelin-de-Cray.

Deux villages voisins du Charolais, Chevagny/Guye et Saint Marcelin de Cray, passionnés de leur histoire et de leur patrimoine, font évènement commun.

Chaque journée commence à 8H45 par une randonnée guidée à partir de l’église de Cray sur les chemins ruraux qui les relient et donne à voir, écouter, participer dans chacun des deux villages.

En matinée à Chevagny/Guye :

9h30 : Exposition consacrée au 25 ans du Givré, logo évolutif du renommé Festival des Contes Givrés de Bourgogne, réalisés par la plasticienne M.Jourdain.

10h00 : Histoire de l’école du village avec témoignages d’anciennes élèves .

10H30 : Histoire de l’église et de ses deux presbytères, regard sur les vitraux, par G. Schembri et P. Brodiez de l’atelier Histoire du village.

En après-midi au hameau de Cray de Saint Marcelin de Cray :

Dès 12h30 : buvette et petite restauration sur aire de pique-nique ombragée pour les randonneurs de retour de Chevagny/Guye

14h30 – 16h : Visite historique de Cray par l’archiviste V. Bernardet, avec des interventions et des lectures d’archives par des habitants de la commune.

13h – 17h : Exposition de photos anciennes des habitants du village.

16h – 17h : Atelier de calligraphie par la calligraphe M. Papillon.

Le dimanche 17 septembre uniquement :

13h – 17h : Exposition Cray vu par les peintres : tableaux peints sur site pendant les Journées du patrimoine

13h – 14h30 : Atelier Cyanotypes, procédés photographiques anciens, par l’artiste plasticien M. Correia. .

14h30 – 17h : portraits photographiques à la demande par caméra de rue, comme autrefois, par M. Correia.

Clôture commune en musique :

17h30 : Concert à l’Eglise de Cray par l’atelier de chant DECIDELA de Chevagny/Guye – Une trentaine de musiciens et choristes des villages avoisinants et leur répertoire engagé de chants du monde.

Cray, un coin de verdure préservé et classé où niche une église romane du 11è siècle connue pour ses fresques et récemment rénovée. Le hameau qui l'entoure était autrefois un centre de foires renommé en pays charolais.

Plusieurs départs de randonnées. Parking aménagé à proximité

Plusieurs départs de randonnées. Parking aménagé à proximité

