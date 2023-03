Troc’ Jardin Musical Place de l’église d’Arcisse 38890 Saint-Chef, Saint-Chef (38)

Troc’ Jardin Musical Place de l’église d’Arcisse 38890 Saint-Chef, Saint-Chef (38), 30 avril 2023, . Troc’ Jardin Musical Dimanche 30 avril, 09h30 Place de l’église d’Arcisse 38890 Saint-Chef, Saint-Chef (38) gratuit De 9h30 à 13h : Jardiniers amateurs passionnés venez échanger vos boutures, vos graines, vos plantes préférées … parler jardin …. et écouter les musiciens folk de Tradescantia qui assureront l’animation musicale. Sur place : petite restauration, buvette source : événement Troc’ Jardin Musical publié sur AgendaTrad Place de l’église d’Arcisse 38890 Saint-Chef, Saint-Chef (38) 245, Traverseé d’Arcisse Place de l’église d’Arcisse 38890 Saint-Chef, 38890 Saint-Chef, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41501 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

