Soirée « Savoir & Savoir Faire » Place de l’Église Cuzion, 9 janvier 2024, Cuzion.

Cuzion Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mardi 2024-01-09 19:00:00

fin : 2024-01-09

Charles Mignon est l’invité de La Marcelle à la 54e soirée Savoir & Savoir Faire..

Charles Mignon vit depuis un an tout près de Crozant sur les bords de la Creuse, où sa famille a des racines centenaires. Il y installe le Jardin-Forêt « Les Blaireautins ». Après des études de philosophie et de droit, il poursuit par un master dans une école publique de communication et de journalisme. Par la suite, durant huit ans, il réalise des vidéos documentaires, des reportages et des entretiens pour le milieu culturel parisien, notamment le théâtre.

Le covid et les confinements lui ont fait réaliser que notre société a un problème fondamental d’alimentation, comme l’illustre déjà le constat que l’ Île de France et Paris ne stockent à aucun moment plus de denrées alimentaires que de quoi tenir deux à trois jours….

Place de l’Église

Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire



