Marché des créateurs et des producteurs à Coulon Place de l’Église Coulon, mercredi 24 juillet 2024.

Coulon Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 16:30:00

fin : 2024-07-24 22:30:00

L’Association Marché des Créateurs du Marais (AMCM) organise place et rue de l’église, une exposition-vente de réalisations artistiques et gourmandes, lors d’un marché de producteurs et créateurs du Marais.

Ces manifestations ont lieu le 10 et 24 Juillet ainsi que le 07 et 21 Août, de 16 h 30 à 22 h 30.

Animations musicales, tombolas avec de nombreux lots à gagner et restauration rapide sur place, agrémentent ces soirées. Tout artiste de rue est le bienvenu.

Inscriptions : Alain Sionnet : 06.86.94.2070

Place de l’Église

Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



