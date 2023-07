Marché des créateurs et des producteurs Place de l’Église Coulon, 12 juillet 2023, Coulon.

Coulon,Deux-Sèvres

Les 12 et 26 juillet, ainsi que les 9 et 23 août, l’Association marché des créateurs du Marais (AMCM) organise, place et rue de l’Eglise, une exposition-vente de réalisations artistiques et gourmandes lors d’un marché de producteurs et créateurs du Marais. Ces manifestations, qui ont lieu de 16 h 30 à 22 h 30, permettent à l’exposant de se faire connaître et aux visiteurs de découvrir des produits locaux.

Animations musicales, tombolas avec de nombreux lots à gagner et restauration rapide sur place agrémentent ces soirées. Tout artiste de rue est le bienvenu.

Inscriptions :

Alain Sionnet : 06.86.94.2070

Tarifs d’inscription : 4,50 €/ mètre.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 22:30:00. .

Place de l’Église

Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On July 12 and 26, as well as August 9 and 23, the Association Marché des Créateurs du Marais (AMCM) is organizing an exhibition and sale of artistic and gourmet creations in the Place de l?Eglise and Rue de l?Eglise, as part of a market of Marais producers and creators. Held from 4:30 pm to 10:30 pm, these events give exhibitors a chance to promote themselves and visitors a chance to discover local products.

Musical entertainment, raffles with lots of prizes to be won, and fast food on the premises are all part of the evening’s entertainment. All street artists are welcome.

Registration:

Alain Sionnet : 06.86.94.2070

Registration fee: 4.50 ?/metre

Los días 12 y 26 de julio, y 9 y 23 de agosto, la Association Marché des Créateurs du Marais (AMCM) organiza una exposición y venta de creaciones artísticas y gastronómicas en la plaza de l’Eglise y la calle de l’Eglise, en el marco de un mercado de productores y creadores del Marais. Estos eventos, que se celebran de 16.30 a 22.30 horas, son una oportunidad para que los expositores se promocionen y los visitantes descubran los productos locales.

Animación musical, sorteos de numerosos premios y comida rápida en el mismo lugar son algunas de las actividades de la velada. Todos los artistas callejeros son bienvenidos.

Reservas:

Alain Sionnet: 06.86.94.2070

Derechos de inscripción: 4,50 euros / metro

Am 12. und 26. Juli sowie am 9. und 23. August organisiert die Association marché des créateurs du Marais (AMCM) auf dem Place und in der Rue de l’Eglise eine Verkaufsausstellung mit Kunstwerken und Feinschmeckern sowie einen Markt mit Erzeugern und Schöpfern aus dem Marais. Diese Veranstaltungen, die von 16:30 bis 22:30 Uhr stattfinden, bieten den Ausstellern die Möglichkeit, sich bekannt zu machen, und den Besuchern die Möglichkeit, lokale Produkte zu entdecken.

Musikalische Darbietungen, Tombolas mit zahlreichen Gewinnen und Snacks vor Ort runden die Abende ab. Alle Straßenkünstler sind herzlich willkommen.

Anmeldungen:

Alain Sionnet: 06.86.94.2070

Anmeldegebühr: 4,50 ?/Meter

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Niort Marais Poitevin