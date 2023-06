Marché du CAJCA – Artisanat et saveurs du Monde Place de l’Eglise Coulon, 17 juin 2023, Coulon.

Coulon,Deux-Sèvres

Le CAJCA (jumelage coopération entre la commune de Coulon et celle d’Anié au Togo), organise le samedi 17 juin à Coulon de 10 h à 19h son marché « Artisanat et saveurs du monde ».

– De nombreux exposants, avec des stands de restauration africaine et antillaise (à consommer sur place ou à emporter).

– Grand stand du CAJCA : vente de produits togolais (cacahuètes, noix de cajou, ananas séchés…), bric-à-brac et tombola pour financer des tables-bancs pour les écoles d’Anié.

– Animation musicale par l’association Rappel d’R..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 19:00:00. .

Place de l’Eglise Place de l’Église

Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The CAJCA (twinning cooperation between the towns of Coulon and Anié in Togo) is organizing its « Artisanat et saveurs du monde » market on Saturday June 17 in Coulon, from 10 am to 7 pm.

– Numerous exhibitors, with African and West Indian food stalls (eat-in or take-away).

– Large CAJCA stand: sale of Togolese products (peanuts, cashew nuts, dried pineapple, etc.), bric-a-brac and a tombola to raise funds for school benches in Anié.

– Musical entertainment by the Rappel d?R association.

La CAJCA (cooperación de hermanamiento entre el municipio de Coulon y el de Anié, en Togo) celebra su mercado « Artesanía y sabores del mundo » el sábado 17 de junio en Coulon, de 10:00 a 19:00 horas.

– Numerosos expositores, con puestos de comida africana y antillana (para comer o llevar).

– Gran stand de la CAJCA: venta de productos togoleses (cacahuetes, anacardos, piña seca, etc.), baratijas y una tómbola para recaudar fondos para los bancos escolares de Anié.

– Animación musical a cargo de la asociación Rappel d’R.

Der CAJCA (Partnerschaftskooperation zwischen der Gemeinde Coulon und der Gemeinde Anié in Togo), organisiert am Samstag, den 17. Juni von 10 bis 19 Uhr in Coulon seinen Markt « Kunsthandwerk und Geschmäcker der Welt ».

– Zahlreiche Aussteller mit Ständen, an denen afrikanische und karibische Speisen angeboten werden (zum Verzehr vor Ort oder zum Mitnehmen).

– Großer Stand des CAJCA: Verkauf von togoischen Produkten (Erdnüsse, Cashewnüsse, getrocknete Ananas usw.), Trödel und Tombola zur Finanzierung von Tischen und Bänken für die Schulen in Anié.

– Musikalische Unterhaltung durch den Verein Rappel d?R.

