Octobre Rose : Marche Rose Place de l’Église Coteaux-sur-Loire, 29 octobre 2023, Coteaux-sur-Loire.

Coteaux-sur-Loire,Indre-et-Loire

9h00 : accueil café

9 h30 : Départ de la salle des fêtes de Coteaux sur Loire, quartier d’Ingrandes-de-Touraine

Entre 12 h et 13 h : Déjeuner au foyer communal de Benais

14 h à 14 h 30 : Etape au préau de l’école de Restigné

16 h 30 : Arrivée à la Maison des vins de Bourgueil.

Place de l’Église

Coteaux-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



9:00 am: coffee welcome

9:30 am: Departure from the Coteaux sur Loire village hall, Ingrandes-de-Touraine district

12 to 1 p.m.: Lunch at the Benais village hall

2 pm to 2:30 pm: Stop at the Restigné school playground

4:30 pm: Arrival at the Maison des vins de Bourgueil

9.00 h: Bienvenida y café

9.30 h: Salida de la sala de fiestas de Coteaux sur Loire, distrito de Ingrandes-de-Touraine

12 h a 13 h: Almuerzo en el centro comunitario de Benais

14 h a 14 h 30 : Parada en el patio de la escuela de Restigné

16 h 30 : Llegada a la Maison des vins de Bourgueil

9.00 Uhr: Empfang mit Kaffee

9.30 Uhr: Abfahrt vom Festsaal in Coteaux sur Loire, Ortsteil von Ingrandes-de-Touraine

Zwischen 12:00 und 13:00 Uhr: Mittagessen im Gemeindehaus von Benais

14.00 bis 14.30 Uhr: Zwischenstopp auf dem Schulhof von Restigné

16:30 Uhr: Ankunft am Maison des vins de Bourgueil

