Spectacle « Le monde, pointà la ligne » Place de l’église Corrèze, 21 juillet 2023, Corrèze.

Spectacle « Le Monde, point à la ligne » par la Compagnie Tant’hâtive – « Au début, le monde était bien rangé au fond d’une armoire, dans une maison, chez une petite dame, et un chien montait la garde. Un jour, un petit garçon est entré en pleurant. Il s’est précipité vers l’armoire pour y prendre un mouchoir et il a mis un tel désordre que le monde s’est renversé. Du monde d’avant, il ne reste que ce petit mouchoir. Qu’est ce qu’on peut faire avec un mouchoir ? Toute une histoire. »

Ode à la nature, à l’émerveillement, à l’écriture et la grandeur des imaginaires d’après Le Monde, point à la ligne de Philippe Dorin (édition L’école de loisirs). Théâtre – Tout public dès 3 ans – 40 minutes – Gratuit -.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

Place de l’église

Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Show « Le Monde, point à la ligne » by Compagnie Tant’hâtive – « In the beginning, the world was tidy at the back of a cupboard, in a little lady’s house, with a dog standing guard. One day, a little boy came in crying. He rushed to the cupboard for a handkerchief and made such a mess that the world was turned upside down. All that’s left of the old world is this little handkerchief. What can you do with a handkerchief? A whole story. »

An ode to nature, wonder, writing and the grandeur of the imagination, based on Le Monde, point à la ligne by Philippe Dorin (published by L?école de loisirs). Theater – All ages 3 and up – 40 minutes – Free –

Espectáculo « Le Monde, point à la ligne » de la Compagnie Tant’hâtive – « Al principio, el mundo estaba ordenado en el fondo de un armario, en casa de una señora, con un perro de guardia. Un día, un niño entró llorando. Corrió al armario a por un pañuelo e hizo tal desastre que el mundo se puso patas arriba. Todo lo que queda del viejo mundo es este pequeño pañuelo. ¿Qué se puede hacer con un pañuelo? Toda una historia

Una oda a la naturaleza, al asombro, a la escritura y a la grandeza de la imaginación, basada en Le Monde, point à la ligne de Philippe Dorin (publicado por L’école de loisirs). Teatro – Para todos los públicos a partir de 3 años – 40 minutos – Gratuito –

Theaterstück « Le Monde, point à la ligne » von der Compagnie Tant’hâtive – « Am Anfang war die Welt in einem Schrank, in einem Haus, bei einer kleinen Dame gut aufgeräumt, und ein Hund hielt Wache. Eines Tages kam ein kleiner Junge herein und weinte. Er rannte zum Schrank, um ein Taschentuch zu holen, und brachte alles so durcheinander, dass die Welt auf den Kopf gestellt wurde. Von der alten Welt ist nur noch dieses kleine Taschentuch übrig. Was kann man mit einem Taschentuch machen? Eine ganze Geschichte. »

Ode an die Natur, das Staunen, das Schreiben und die Größe der Vorstellungswelten nach Le Monde, point à la ligne von Philippe Dorin (Ausgabe L’école de loisirs). Theater – Für alle Altersgruppen ab 3 Jahren – 40 Minuten – Kostenlos –

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze