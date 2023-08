Journées Européennes du Patrimoine – Eglise fortifiée Saint-Martin-de-Tours du XIIème siècle Place de l’Église Compreignac, 16 septembre 2023, Compreignac.

Compreignac,Haute-Vienne

Visite de l’extérieur et de l’intérieur du monument. Eglise du XIIe siècle classée au titre des Monuments Historiques depuis 1910, c’est l’une des plus importantes églises fortifiées de Haute-Vienne. Détruite en 1371, elle fut agrandie et fortifiée au début du XVe siècle avec mâchicoulis, meurtrières, trous pour couleuvrine, salle-refuge et puits. À l’intérieur : statue en bois d’une Vierge à l’Enfant du XVIIe siècle, trésor avec châsse et reliques de sainte Ursule et sainte Radegonde et clé de voûte de la chapelle de Montégut. La maison curiale de style Renaissance, jouxtant l’église, a accueilli le roi Henri IV lors de sa visite en 1605. RDV devant l’église. Visite gratuite à partir de 2 personnes et jusqu’à 20. Sans réservation. Convient aux enfants à partir de 8 ans..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 15:00:00. EUR.

Place de l’Église

Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Visit the exterior and interior of the monument. A 12th-century church listed as a Monument Historique since 1910, it is one of the most important fortified churches in Haute-Vienne. Destroyed in 1371, it was enlarged and fortified in the early 15th century with machicolations, loopholes, couleuvrine holes, a refuge room and a well. Inside: 17th-century wooden statue of the Virgin and Child, treasure chest with relics of Saint Ursula and Saint Radegonde and keystone from the Montégut chapel. The Renaissance-style maison curiale, adjacent to the church, was visited by King Henri IV in 1605. RDV in front of the church. Free tour for groups of 2 or more, up to 20. No reservation required. Suitable for children aged 8 and over.

Visite el exterior y el interior del monumento. Iglesia del siglo XII declarada Monumento Histórico desde 1910, es una de las iglesias fortificadas más importantes de Haute-Vienne. Destruida en 1371, fue ampliada y fortificada a principios del siglo XV con matacanes, aspilleras, agujeros de couleuvrine, una sala de refugio y un pozo. En su interior se conserva una estatua de madera de la Virgen con el Niño del siglo XVII, un cofre con reliquias de Santa Úrsula y Santa Radegonde y una clave de bóveda de la capilla de Montégut. La casa parroquial de estilo renacentista contigua a la iglesia acogió al rey Enrique IV en su visita de 1605. RDV delante de la iglesia. Visita gratuita para grupos de 2 o más personas, hasta 20 personas. No es necesario reservar. Adecuada para niños a partir de 8 años.

Besichtigung des Äußeren und Inneren des Monuments. Jahrhundert, die seit 1910 unter Denkmalschutz steht, ist eine der wichtigsten befestigten Kirchen im Departement Haute-Vienne. Sie wurde 1371 zerstört und Anfang des 15. Jahrhunderts erweitert und mit Maschikulis, Schießscharten, Löchern für Nattern, einem Zufluchtsraum und einem Brunnen befestigt. Jahrhundert, Schatzkammer mit Schrein und Reliquien der heiligen Ursula und Radegunde sowie ein Schlussstein der Kapelle von Montégut. Das an die Kirche angrenzende Kurienhaus im Renaissancestil beherbergte König Heinrich IV. bei seinem Besuch im Jahr 1605. RDV vor der Kirche. Kostenlose Besichtigung ab 2 und bis zu 20 Personen. Ohne vorherige Anmeldung. Geeignet für Kinder ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-08-19 par OT Monts du Limousin