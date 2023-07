Festival Le Buis Blues Festival – Au Buis Place de l’Église Compreignac, 18 août 2023, Compreignac.

Compreignac,Haute-Vienne

Vendredi 18

A La Grange animation uniquement sur réservation : Off, expo et autres surprises…

Sur la place : concert avec Bafang (Fr), Harlem Lake (NL). Présence de food-trucks.

Samedi 19

Atelier peinture jeune public « Bidons BBF », uniquement sur réservation à 10h30 à La Grange à Le Buis, gratuit.

A La Grange animation uniquement sur réservation : Off, expo et autres surprises…

Sur la place : concert Hussy Hicks (Australie), Little Odetta (Fr), The Delta Saints (US)..

Place de l’Église

Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Friday the 18th

At La Grange: Off, exhibition and other surprises?

On the square: concert with Bafang (Fr), Harlem Lake (NL). Presence of food-trucks.

Saturday 19th

Painting workshop for young people « Bidons BBF », by reservation only at 10:30 am at La Grange in Le Buis, free.

At La Grange: Off, exhibition and other surprises?

On the square: concert by Hussy Hicks (Australia), Little Odetta (Fr), The Delta Saints (US).

Viernes 18

En La Grange: Off, exposición y otras sorpresas?

En la plaza: concierto con Bafang (Fr), Harlem Lake (NL). Presencia de food trucks.

Sábado 19

Taller de pintura para jóvenes « Bidons BBF », previa reserva a las 10.30 h en La Grange de Le Buis, gratuito.

En La Grange, animación sólo con reserva previa: Off, exposición y otras sorpresas..

En la plaza: concierto de Hussy Hicks (Australia), Little Odetta (Fr), The Delta Saints (US).

Freitag 18

In La Grange Animation nur mit Reservierung: Off, Ausstellung und andere Überraschungen?

Auf dem Platz: Konzert mit Bafang (Fr), Harlem Lake (NL). Es gibt auch Foodtrucks.

Samstag, 19

Malworkshop für Kinder « Bidons BBF », nur mit Reservierung um 10:30 Uhr in La Grange in Le Buis, kostenlos.

In La Grange Animation nur mit Reservierung: Off, Expo und andere Überraschungen?

Auf dem Platz: Konzert von Hussy Hicks (Australien), Little Odetta (Fr), The Delta Saints (US).

