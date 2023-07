Festival Le Buis Blues Festival – A Compreignac Place de l’Église Compreignac, 16 août 2023, Compreignac.

Compreignac,Haute-Vienne

Avec le groupe The White Rattlesnake (Fr)..

2023-08-16 fin : 2023-08-16 00:00:00. .

Place de l’Église

Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



With The White Rattlesnake (Fr).

Con La serpiente de cascabel blanca (Fr).

Mit der Band The White Rattlesnake (Fr).

Mise à jour le 2023-05-06 par OT Monts du Limousin