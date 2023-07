Balade nature et poésie Place de l’église Compreignac, 23 juillet 2023, Compreignac.

Compreignac,Haute-Vienne

Venez découvrir quelques-uns des textes de Pierre Bureau extraits de ses 2 recueils : une poésie garantie locale et accessible à tous. 4 km autour de pierres de légendes. RDV place de l’église. Covoiturage jusqu’au point de départ de la balade..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 12:00:00. EUR.

Place de l’église

Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover some of Pierre Bureau’s texts from his 2 collections: poetry that’s guaranteed local and accessible to all. 4 km around legendary stones. RDV place de l’église. Carpool to the starting point.

Venga a descubrir algunos textos de Pierre Bureau de sus 2 colecciones: poesía de proximidad garantizada y accesible a todos. 4 km alrededor de piedras legendarias. RDV place de l’église. Coche compartido hasta el punto de partida del paseo.

Entdecken Sie einige Texte von Pierre Bureau aus seinen 2 Sammlungen: garantiert lokale und für alle zugängliche Poesie. 4 km um Steine der Legenden. RDV place de l’église. Fahrgemeinschaften bis zum Ausgangspunkt der Wanderung.

