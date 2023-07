Les enfants découvrent Clémont et ses activités autour de la terre Place de l’Église Clémont Catégories d’Évènement: Cher

Clémont Les enfants découvrent Clémont et ses activités autour de la terre Place de l’Église Clémont, 17 septembre 2023, Clémont. Les enfants découvrent Clémont et ses activités autour de la terre Dimanche 17 septembre, 10h00 Place de l’Église Rendez-vous Place de l’Église pour une promenade dans notre charmant village solognot où un livret avec des jeux en rapport avec les différents bâtiments rencontrés sur le parcours sera distribué aux enfants.

Un potier avec son tour fera découvrir son métier. Une presse ancienne, prêtée par une briqueterie, sera installée place de l’Église. Les enfants pourront réaliser leur propre briquette décorée

Une exposition sur « Les briqueteries-tuileries de sologne » organisée avec l’aide du GRAHS (Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne) se tiendra à la bibliothèque.

Enfin, vous pourrez suivre un circuit pédestre sur les chemins communaux pour découvrir des curiosités végétales comme, par exemple, des trognes.

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

