L’Echo du Caquetoire, festival des arts de la rue à Cheverny Place de l’église Cheverny, 4 août 2023, Cheverny.

Cheverny,Loir-et-Cher

Cheverny , commune touristique du Val de Loire, est à la croisée des chemins de la Renaissance. A quelques lieues du Domaine de Chambord ou du Clos Lucé. L’Echo du Caquetoire, festival des arts de la rue, offre des rencontres artistiques diversifiées (théâtre,cirque,bal … )….

Dimanche 2023-08-04 15:00:00 fin : 2023-08-06 . EUR.

Place de l’église

Cheverny 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Cheverny, a tourist town in the Loire Valley, is at the crossroads of the Renaissance. A few leagues from the Domaine de Chambord or the Clos Lucé. L’Echo du Caquetoire, a street arts festival, offers a variety of artistic encounters (theatre, circus, dance…)…

Cheverny, ciudad turística del Valle del Loira, se encuentra en la encrucijada del Renacimiento. A poca distancia del Domaine de Chambord y Le Clos Lucé. L’Echo du Caquetoire, festival de artes de calle, ofrece una amplia gama de manifestaciones artísticas (teatro, circo, danza…)…

Cheverny , eine touristische Gemeinde im Loiretal, liegt an der Kreuzung der Renaissancewege. Nur wenige Kilometer von der Domaine de Chambord oder dem Clos Lucé entfernt. Das Echo du Caquetoire, ein Festival der Straßenkünste, bietet vielfältige künstlerische Begegnungen (Theater, Zirkus, Bal … )…

Mise à jour le 2023-07-10 par ADT41