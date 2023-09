Promenade dans des lieux historiques de Chessy Place de l’église Chessy Catégories d’Évènement: Chessy

RDV : Départ 14H30 , place de l’église – Durée 2H30 / 3H Lieux : L’Egllise , la prieuré , la maison Gédalge , la maison de Diehl, le chêne, La Glaciére, le chateau, les fermes , La Villa Lhermina ( Jean De Brunhoff – Babar – Le Lavoir – Les scultures de la Dhuys). Place de l’église Place de l’église 77700 Chessy Chessy 77700 Seine-et-Marne Île-de-France 0745083987 PLACE DE L’EGLISE PARKING – ARRET DE BUS LIGNE 23 ET 43 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 communication@chessy77.fr

Place de l'église Adresse Place de l'église 77700 Chessy Ville Chessy Departement Seine-et-Marne

latitude longitude 48.879284;2.764418

