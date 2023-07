La fable dans tous ses états Place de l’église Chenereilles, 9 juillet 2023, Chenereilles.

Chenereilles,Haute-Loire

Claire la Selve et Chantal Isoard de la Compagnie Bis Repetita présentent Jeu de dames autour de La Fontaine !

La fable dans tous ses états..

2023-07-09 20:30:00 fin : 2023-07-09 . .

Place de l’église Salle Polyvalente

Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Claire la Selve and Chantal Isoard of Compagnie Bis Repetita present Jeu de dames autour de La Fontaine!

The fable in all its forms.

¡Claire la Selve y Chantal Isoard de la Compagnie Bis Repetita presentan Jeu de dames en torno a La Fontaine!

La fábula en todas sus formas.

Claire la Selve und Chantal Isoard von der Compagnie Bis Repetita präsentieren Jeu de dames autour de La Fontaine!

Die Fabel in all ihren Zuständen

