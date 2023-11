MARCHÉ DE NOËL – CHEFFES Place de l’Eglise Cheffes, 9 décembre 2023, Cheffes.

Cheffes,Maine-et-Loire

Marché artisanal et gastronomique en plein coeur du bourg.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 21:00:00. .

Place de l’Eglise

Cheffes 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Craft and gastronomic market in the heart of the village

Mercado artesanal y gastronómico en el corazón del pueblo

Kunsthandwerker- und Gastronomiemarkt im Herzen des Marktfleckens

Mise à jour le 2023-11-03 par eSPRIT Pays de la Loire