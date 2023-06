Concerts Place de l’église Chazemais Chazemais Catégories d’Évènement: Allier

Chazemais Concerts Place de l’église Chazemais, 5 août 2023, Chazemais. Chazemais,Allier A 19h : Bretzel Liquide

A 21h : Hats.

Place de l’église

Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



7pm: Liquid pretzel

9pm: Hats 19.00 h: Pretzel líquido

21.00 horas: Sombreros Um 19 Uhr: Flüssige Brezel

