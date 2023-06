Randonnée gourmande à Châtelus Place de l’Eglise Châtelus, 29 juin 2023, Châtelus.

Châtelus,Allier

La Montagne bourbonnaise s’offre à vous sous une toute nouvelle forme, pleine d’authenticité. Si vous aimez marcher et avez l’envie de découvrir de bons produits du terroir, notre randonnée gourmande est faite pour vous !.

2023-06-29 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-29 . .

Place de l’Eglise

Châtelus 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Montagne Bourbonnaise offers you a whole new, authentic experience. If you like walking and want to discover local produce, our gourmet hike is for you!

Descubra la Montaña Bourbonnaise de una forma nueva y auténtica. Si le gusta caminar y quiere descubrir los productos locales, ¡nuestra ruta gourmet es para usted!

Die Montagne bourbonnaise bietet sich Ihnen in einer ganz neuen, authentischen Form an. Wenn Sie gerne wandern und Lust haben, regionale Produkte zu entdecken, ist unsere Gourmetwanderung genau das Richtige für Sie!

