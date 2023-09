Ateliers Atelier « circle song exploration »organisés par l’association Nessgig place de l’église Château-Chervix, 29 septembre 2023, Château-Chervix.

Château-Chervix,Haute-Vienne

Une assemblée de personnes aimant chanter regroupée en cercle autour d’un « meneur ou meneuse » qui va proposer des « boucles » rythmiques et mélodiques improvisées, à reproduire par l’assemblée en sous-groupes; quand une musique est installée, le meneur ou meneuse peut faire jaillir un solo, se laisser porter enivrer, faire évoluer le morceaux avec de nouvelles boucles créées au fur et à mesure, passer la main à quelqu’un d’autre (qui en a envie!) qui devient à son tour meneur-meneuse, et ça tourne…

Nous sommes dans une dynamique de chant uniquement a cappella, où tous les ingrédients de la musique entrent en compte, base rythmique, nappes vocales, mélodies, harmonies qui se frottent. Ecoute et production vocale-sonore vont de pair. Chaque personnalité peut y exister dans un collectif omniprésent et nécessaire.

Pour cette première expérience locale, l’entrée est libre..

place de l’église

Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



An assembly of people who like to sing, grouped in a circle around a « leader » who will propose improvised rhythmic and melodic « loops », to be reproduced by the assembly in sub-groups; when a piece of music is established, the leader can bring out a solo, let himself be carried away, make the piece evolve with new loops created as the piece goes along, hand over to someone else (who feels like it!), who in turn becomes the leader, and so it goes…

We’re in a purely a cappella dynamic, where all the ingredients of the music come into play: rhythmic base, vocal layers, melodies, rubbing harmonies. Listening and vocal-sound production go hand in hand. Each personality can exist within an omnipresent and necessary collective.

For this first local experience, admission is free.

Una asamblea de personas a las que les gusta cantar, agrupadas en círculo en torno a un « líder » que propondrá « bucles » rítmicos y melódicos improvisados, que serán reproducidos por la asamblea en subgrupos; cuando se establece una pieza musical, el líder puede empezar un solo, dejarse llevar, desarrollar la pieza con nuevos bucles creados a medida que avanza la pieza, ceder el testigo a otra persona (¡a la que le apetezca!) que a su vez se convierte en líder, y así sucesivamente) que a su vez se convierte en el líder, y así sucesivamente…

Estamos en una dinámica de canto puramente a capella, donde entran en juego todos los ingredientes de la música: base rítmica, capas vocales, melodías, armonías de roce. La escucha y la producción vocal-sonora van de la mano. Cada personalidad puede existir dentro de un colectivo omnipresente y necesario.

Para esta primera experiencia local, la entrada es gratuita.

Eine Gruppe sangesfreudiger Menschen versammelt sich im Kreis um einen « Anführer » oder eine « Anführerin », der oder die improvisierte rhythmische und melodische « Schleifen » vorschlägt, die von der Gruppe in Untergruppen nachgespielt werden; wenn sich eine Musik etabliert hat, kann der Anführer oder die Anführerin ein Solo hervorbringen, sich berauschen lassen, das Stück mit neuen, nach und nach entstandenen Schleifen weiterentwickeln, die Führung an jemand anderen übergeben (der Lust hat!), der dann seinerseits zum Leader wird, und so geht es weiter…

Wir befinden uns in einer Dynamik des reinen A-cappella-Gesangs, bei der alle Zutaten der Musik eine Rolle spielen: rhythmische Basis, Stimmbänder, Melodien und Harmonien, die sich aneinander reiben. Zuhören und stimmlich-klangliche Produktion gehen Hand in Hand. Jede Persönlichkeit kann hier in einem allgegenwärtigen und notwendigen Kollektiv existieren.

Für diese erste lokale Erfahrung ist der Eintritt frei.

