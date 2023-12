MARCHÉ DE NOËL DE CHASNAIS Place de l’église Chasnais, 1 décembre 2023, Chasnais.

Chasnais,Vendée

Les associations de Chasnais organisent leur premier Marché de noël le Samedi 16 Décembre !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 20:00:00. .

Place de l’église

Chasnais 85400 Vendée Pays de la Loire



The Chasnais associations are organizing their first Christmas Market on Saturday, December 16!

Las asociaciones de Chasnais organizan su primer mercado navideño el sábado 16 de diciembre

Die Vereine von Chasnais organisieren am Samstag, den 16. Dezember ihren ersten Weihnachtsmarkt!

Mise à jour le 2023-11-28 par Vendée Expansion