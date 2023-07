Marché de producteurs de pays Place de l’Eglise Chalais, 3 août 2023, Chalais.

Chalais,Indre

Les marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits en direct du producteur au consommateur avec en prime la convivialité et l’échange..

Jeudi 2023-08-03 18:00:00 fin : 2023-08-03 22:00:00. EUR.

Place de l’Eglise

Chalais 36370 Indre Centre-Val de Loire



The Country Producers’ Markets guarantee products directly from the producer to the consumer with the added bonus of conviviality and exchange.

Los mercados Producteurs de Pays garantizan productos directos del productor al consumidor, con la ventaja añadida de la convivencia y el intercambio.

Die Märkte der « Producteurs de Pays » garantieren Produkte direkt vom Erzeuger zum Verbraucher, wobei Geselligkeit und Austausch im Vordergrund stehen.

Mise à jour le 2023-07-06 par BERRY