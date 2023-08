JAZZ AU CAVEAU – BLUE TRAIN QUINTET Place de l’église Caunes-Minervois, 2 septembre 2023, Caunes-Minervois.

Caunes-Minervois,Aude

La prochaine saison de Jazz au Caveau débute le samedi 2 septembre au chevet de l’Abbaye de Caunes. Au programme, le Quintet « Bleu Train » avec Dominique Rieux à la trompette, J-Michel Cabrol au saxophone, Philippe Leoge au piano, Jordi Leoge à la batterie et Denis Leoge à la contrebasse.

Quelques « Blue Notes » de présentation.

Le Blue Train Quintet est une réunion d’artistes expérimentés désirant faire partager leur attachement à la musique de Jazz.

Après diverses expériences communes (Big Band Garonne, Big Band Brass, tournées internationales…) l’association du saxophoniste Jean-Michel Cabrol avec le trompettiste Dominique Rieux autour du piano de Philippe Leoge est une évidence.

La section rythmique composée de deux jeune musiciens faisant partie de la nouvelle génération de Jazzmen (Jordi Leoge à la batterie et Denis Leoge à la contrebasse) apporte cohésion et quintessence au collectif.

L’esthétique de la musique proposée se rapproche du style « Hard Bop » dans un répertoire comportant des compositions originales et des standards de Jazz moderne subtilement réadaptés par le Quintet..

2023-09-02 21:00:00 fin : 2023-09-02 . EUR.

Place de l’église

Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie



The next Jazz au Caveau season kicks off on Saturday, September 2 at the Abbaye de Caunes. The program features the « Bleu Train » quintet with Dominique Rieux on trumpet, J-Michel Cabrol on saxophone, Philippe Leoge on piano, Jordi Leoge on drums and Denis Leoge on double bass.

A few introductory « Blue Notes ».

The Blue Train Quintet is a gathering of experienced artists keen to share their attachment to jazz music.

After various shared experiences (Big Band Garonne, Big Band Brass, international tours…), the association of saxophonist Jean-Michel Cabrol with trumpeter Dominique Rieux around Philippe Leoge’s piano is an obvious choice.

The rhythm section, made up of two young musicians from the new generation of jazzmen (Jordi Leoge on drums and Denis Leoge on double bass), brings cohesion and quintessence to the collective.

The aesthetics of the music proposed is close to the « Hard Bop » style in a repertoire comprising original compositions and modern jazz standards subtly readapted by the Quintet.

La próxima temporada de Jazz au Caveau comienza el sábado 2 de septiembre en la Abadía de Caunes. El programa incluye al quinteto « Bleu Train », con Dominique Rieux a la trompeta, J-Michel Cabrol al saxofón, Philippe Leoge al piano, Jordi Leoge a la batería y Denis Leoge al contrabajo.

Algunas notas introductorias sobre Blue Train.

El Blue Train Quintet es un grupo de artistas experimentados deseosos de compartir su amor por la música jazz.

Tras varias experiencias juntos (Big Band Garonne, Big Band Brass, giras internacionales, etc.), la asociación del saxofonista Jean-Michel Cabrol con el trompetista Dominique Rieux en torno al piano de Philippe Leoge era una elección evidente.

La sección rítmica, formada por dos jóvenes músicos de la nueva generación de jazzistas (Jordi Leoge a la batería y Denis Leoge al contrabajo), aporta cohesión y quintaesencia al colectivo.

La estética de la música propuesta se acerca al estilo « Hard Bop », con un repertorio que incluye composiciones originales y estándares de jazz moderno sutilmente adaptados por el Quinteto.

Die nächste Saison von Jazz au Caveau beginnt am Samstag, den 2. September, am Kopfende der Abtei von Caunes. Auf dem Programm steht das Quintett « Bleu Train » mit Dominique Rieux an der Trompete, J-Michel Cabrol am Saxophon, Philippe Leoge am Klavier, Jordi Leoge am Schlagzeug und Denis Leoge am Kontrabass.

Einige « Blue Notes » zur Vorstellung.

Das Blue Train Quintet ist eine Zusammenkunft von erfahrenen Künstlern, die ihre Verbundenheit mit der Jazzmusik mit anderen teilen möchten.

Nach verschiedenen gemeinsamen Erfahrungen (Big Band Garonne, Big Band Brass, internationale Tourneen…) ist die Verbindung des Saxophonisten Jean-Michel Cabrol mit dem Trompeter Dominique Rieux um das Klavier von Philippe Leoge eine Selbstverständlichkeit.

Die Rhythmusgruppe, die aus zwei jungen Musikern besteht, die zur neuen Generation von Jazzmusikern gehören (Jordi Leoge am Schlagzeug und Denis Leoge am Kontrabass), verleiht dem Kollektiv Zusammenhalt und Quintessenz.

Die Ästhetik der dargebotenen Musik nähert sich dem « Hard Bop »-Stil in einem Repertoire, das sowohl Originalkompositionen als auch moderne Jazzstandards umfasst, die vom Quintett subtil neu bearbeitet werden.

Mise à jour le 2023-08-16 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme