LES IGNORANTS. RÉCIT D’UNE INITIATION CROISÉE : D’ETIENNE DAVODEAU Place de l’Eglise Caunes-Minervois, 1 septembre 2023, Caunes-Minervois.

Caunes-Minervois,Aude

L’exposition présentée à l’abbaye de Caunes-Minervois propose un voyage inédit au cœur de l’un des reportages dessinés majeurs d’Étienne Davodeau. En mettant en lumière l’album Les Ignorants. Récit d’une initiation croisée, l’exposition célèbre la rencontre de deux univers passionnants. Elle présente le choix de l’auteur de bande dessinée d’inscrire son récit dans le réel et de mettre en parallèle son métier avec celui de Richard Leroy, un vigneron indépendant spécialisé en agricultures biologique et biodynamique. Aux côtés de ces deux professionnels, les visiteurs peuvent s’imprégner de leur quotidien et percevoir les valeurs communes de ces métiers passion, qui impliquent une même conception de la création et une approche sensible du monde qui les entoure. Une exposition placée sous le signe du partage et de la découverte, à déguster sans modération !

Organisée en partenariat avec le Centre Belge de la Bande Dessinée et les éditions Futuropolis, l’exposition prolonge l’aventure à succès de cet album novateur paru en 2011, qui séduit aujourd’hui encore de nombreux lecteurs. Le parcours immersif de l’exposition permet aux visiteurs d’accompagner les deux protagonistes au rythme de leurs réflexions et de leurs échanges de savoirs et savoir-faire. Entre activités sur le terrain, dégustations de vins, lectures d’albums, salons, festivals et rencontres de professionnels du secteur, l’aventure s’écrit au jour le jour et avec humour. Elle est aussi le récit d’une amitié, d’une valorisation du lien social et du respect de l’environnement. L’exposition permet ainsi d’apprécier toute la richesse de l’œuvre sensible d’Étienne Davodeau, un témoin précieux de notre époque et un auteur de bande dessinée incontournable.

21 & 22 septembre 2023 salles d’exposition fermées

24, 25, 31 décembre 2023 & janvier 2024 fermé.

2023-09-01 10:00:00 fin : 2023-09-20 18:00:00. .

Place de l’Eglise

Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie



The exhibition at Caunes-Minervois Abbey takes visitors on an unprecedented journey to the heart of one of Étienne Davodeau?s major graphic novels. By highlighting the album Les Ignorants. Récit d?une initiation croisée, the exhibition celebrates the meeting of two fascinating worlds. It presents the comic book artist?s choice to set his story in the real world, drawing a parallel between his profession and that of Richard Leroy, an independent winegrower specializing in organic and biodynamic farming. Alongside these two professionals, visitors can immerse themselves in their day-to-day lives and perceive the shared values of these passionate professions, which involve a shared conception of creation and a sensitive approach to the world around them. It’s an exhibition of sharing and discovery, to be enjoyed without moderation!

Organized in partnership with the Centre Belge de la Bande Dessinée (Belgian Comic Strip Center) and Futuropolis Editions, the exhibition continues the success story of this groundbreaking album, published in 2011, which continues to captivate readers to this day. The immersive exhibition trail allows visitors to follow the two protagonists as they share their thoughts, knowledge and know-how. Between activities in the field, wine tastings, album readings, trade fairs, festivals and meetings with industry professionals, the adventure is written day by day and with humor. It’s also the story of a friendship, a commitment to social cohesion and respect for the environment. The exhibition is an opportunity to appreciate the richness of Étienne Davodeau?s sensitive work, a precious witness to our times and an essential comic book artist.

september 21 & 22, 2023 exhibition halls closed

december 24, 25, 31 2023 & January 2024 closed

La exposición de la Abadía de Caunes-Minervois propone a los visitantes un viaje original al corazón de una de las grandes historias de dibujos animados de Étienne Davodeau. Centrada en el álbum Les Ignorants. Récit d?une initiation croisée, la exposición celebra el encuentro de dos mundos fascinantes. Presenta la decisión del dibujante de cómics de ambientar su historia en el mundo real y de establecer un paralelismo entre su trabajo y el de Richard Leroy, viticultor independiente especializado en agricultura ecológica y biodinámica. Al lado de estos dos profesionales, el visitante podrá sumergirse en su día a día y percibir los valores comunes de estas profesiones apasionadas, que implican un concepto compartido de la creación y un enfoque sensible del mundo que les rodea. Es una exposición para compartir y descubrir, ¡para saborear sin moderación!

Organizada en colaboración con el Centro Belga del Cómic y Futuropolis, la exposición continúa la historia de éxito de este álbum innovador, publicado en 2011, que sigue atrayendo a un gran número de lectores. El recorrido inmersivo de la exposición permite a los visitantes seguir a los dos protagonistas mientras reflexionan y comparten sus conocimientos y saber hacer. Entre actividades sobre el terreno, catas de vino, lecturas de libros, ferias, festivales y encuentros con profesionales del sector, la aventura se escribe día a día y con humor. Es también la historia de una amistad, de un compromiso de cohesión social y de respeto por el medio ambiente. La exposición es una oportunidad para apreciar la riqueza de la obra sensible de Étienne Davodeau, testigo inestimable de nuestro tiempo e historietista imprescindible.

21 y 22 de septiembre de 2023 salas de exposición cerradas

24, 25, 31 de diciembre de 2023 y enero de 2024 cerrado

Die Ausstellung in der Abtei von Caunes-Minervois bietet eine ungewöhnliche Reise in das Herz einer der wichtigsten gezeichneten Reportagen von Étienne Davodeau. Die Ausstellung beleuchtet das Album Les Ignorants. Die Ausstellung feiert das Zusammentreffen zweier spannender Welten. Sie zeigt die Entscheidung des Comic-Autors, seine Geschichte in die Realität einzubetten und seinen Beruf mit dem von Richard Leroy, einem unabhängigen Winzer, der sich auf biologische und biodynamische Landwirtschaft spezialisiert hat, zu vergleichen. An der Seite dieser beiden Berufstätigen können die Besucher in ihren Alltag eintauchen und die gemeinsamen Werte dieser leidenschaftlichen Berufe erkennen, die ein gemeinsames Verständnis von Schöpfung und einen sensiblen Umgang mit der Welt um sie herum beinhalten. Eine Ausstellung im Zeichen des Austauschs und der Entdeckung, die Sie ohne Einschränkung genießen können!

Die Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Centre Belge de la Bande Dessinée und dem Verlag Futuropolis organisiert wurde, setzt das Erfolgsabenteuer dieses innovativen Albums fort, das 2011 erschien und auch heute noch viele Leser begeistert. Der immersive Parcours der Ausstellung ermöglicht es den Besuchern, die beiden Protagonisten im Rhythmus ihrer Überlegungen und ihres Austauschs von Wissen und Know-how zu begleiten. Zwischen Aktivitäten vor Ort, Weinproben, Lesungen von Alben, Messen, Festivals und Treffen mit Fachleuten aus der Branche wird das Abenteuer Tag für Tag und mit Humor geschrieben. Es ist auch die Geschichte einer Freundschaft, einer Aufwertung der sozialen Beziehungen und des Respekts vor der Umwelt. Die Ausstellung zeigt den ganzen Reichtum des sensiblen Werks von Étienne Davodeau, einem wertvollen Zeitzeugen und unumgänglichen Comic-Autor.

21. und 22. September 2023 Ausstellungsräume geschlossen

24., 25. und 31. Dezember 2023 & Januar 2024 geschlossen

Mise à jour le 2023-10-03 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme