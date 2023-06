FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS – CAMILLE ST SAENS, ERNŐ DOHNÁNYI ET GIUSEPPE TESTA Place de l’Église Caunes-Minervois Catégories d’Évènement: Aude

Caunes-Minervois FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS – CAMILLE ST SAENS, ERNŐ DOHNÁNYI ET GIUSEPPE TESTA Place de l’Église Caunes-Minervois, 25 août 2023, Caunes-Minervois. Caunes-Minervois,Aude Concert : Camille St Saens, Ernő Dohnányi et Giuseppe Testa

Septuor / Sextuor Tom Freeman Attwood : trompette

Pierre Hecquet : contrebasse

Clément Lefebvre : piano

Jacques Deleplancque : cor

Mariko Inaba-Messina : violon

Patrick Messina : clarinette

Quatuor Ellipse.

2023-08-25 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-25 . EUR.

Place de l’Église

Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie



Concert: Camille St Saens, Ern? Dohnányi and Giuseppe Testa

Septet / Sextet Tom Freeman Attwood: trumpet

Pierre Hecquet: double bass

Clément Lefebvre: piano

Jacques Deleplancque: horn

Mariko Inaba-Messina: violin

Patrick Messina: clarinet

Ellipse Quartet Concierto: Camille St Saens, Ern? Dohnányi y Giuseppe Testa

Septeto / Sexteto Tom Freeman Attwood: trompeta

Pierre Hecquet: contrabajo

Clément Lefebvre: piano

Jacques Deleplancque: trompa

Mariko Inaba-Messina: violín

Patrick Messina: clarinete

Cuarteto Ellipse Konzert: Camille St Saens, Ern? Dohnányi und Giuseppe Testa

Septett / Sextett Tom Freeman Attwood : Trompete

Pierre Hecquet : Kontrabass

Clément Lefebvre: Klavier

Jacques Deleplancque: Horn

Mariko Inaba-Messina: Violine

Patrick Messina: Klarinette

Ellipse-Quartett Mise à jour le 2023-06-22 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11 Détails Catégories d’Évènement: Aude, Caunes-Minervois Autres Lieu Place de l'Église Adresse Place de l'Église Ville Caunes-Minervois Departement Aude Lieu Ville Place de l'Église Caunes-Minervois

Place de l'Église Caunes-Minervois Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caunes-minervois/