FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS – THE MOZART NYMAN CONCERT Place de l’Église Caunes-Minervois, 24 août 2023, Caunes-Minervois.

Caunes-Minervois,Aude

« The Mozart Nyman Concert »

Sebastian Knauer, piano

Sebastian Knauer peut se remémorer une carrière de plus de trois décennies depuis ses débuts à l’âge de 14 ans à la Laeiszhalle de sa ville natale de Hambourg. Il s’est produit dans plus de 50 pays sur 4 continents, jouant dans des lieux, festivals et séries importants dans des villes telles que Berlin, Munich, Copenhague, Amsterdam, Londres, Zurich, Vienne, Paris, Barcelone, Madrid, Milan, Varsovie, New York. , Chicago, San Francisco, Shanghai, Pékin, Hong Kong, Séoul et Tokyo.

Le répertoire de Sebastian Knauer est varié et étendu et se reflète actuellement dans plus de 20 enregistrements de CD très appréciés.

Aujourd’hui, Sebastian Knauer nous offre le cadeau spécial de son 50e anniversaire : il a chargé le légendaire compositeur Michael Nyman (« Le piano ») d’écrire 6 nouvelles compositions pour lui. Ces titres sont complétés par quelques pièces de Mozart. C’est ainsi que la musique classique prend vie !.

2023-08-24 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-24 . EUR.

Place de l’Église

Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie



« The Mozart Nyman Concert

Sebastian Knauer, piano

Sebastian Knauer can look back on a career spanning more than three decades since his debut at the age of 14 at the Laeiszhalle in his native Hamburg. He has performed in over 50 countries on 4 continents, playing major venues, festivals and series in cities such as Berlin, Munich, Copenhagen, Amsterdam, London, Zurich, Vienna, Paris, Barcelona, Madrid, Milan, Warsaw, New York. chicago, San Francisco, Shanghai, Beijing, Hong Kong, Seoul and Tokyo.

Sebastian Knauer’s varied and extensive repertoire is currently reflected in over 20 highly acclaimed CD recordings.

Today, Sebastian Knauer offers us the special gift of his 50th birthday: he has commissioned the legendary composer Michael Nyman (« The Piano ») to write 6 new compositions for him. These titles are complemented by a few pieces by Mozart. This is how classical music comes to life!

» El Concierto Mozart Nyman

Sebastian Knauer, piano

Sebastian Knauer cuenta con una carrera de más de tres décadas desde su debut a los 14 años en la Laeiszhalle de su Hamburgo natal. Ha actuado en más de 50 países de 4 continentes, presentándose en importantes salas, festivales y ciclos de ciudades como Berlín, Múnich, Copenhague, Ámsterdam, Londres, Zúrich, Viena, París, Barcelona, Madrid, Milán, Varsovia, Nueva York. chicago, San Francisco, Shanghai, Pekín, Hong Kong, Seúl y Tokio.

El repertorio de Sebastian Knauer es variado y extenso, y se refleja actualmente en más de 20 aclamadas grabaciones en CD.

Ahora, como regalo especial por su 50 cumpleaños, Sebastian Knauer ha encargado al legendario compositor Michael Nyman (« The Piano ») 6 nuevas composiciones para él. Éstas se complementan con algunas piezas de Mozart. ¡Así es como la música clásica cobra vida!

« The Mozart Nyman Concert »

Sebastian Knauer, Klavier

Sebastian Knauer kann auf eine Karriere von mehr als drei Jahrzehnten zurückblicken, seit er im Alter von 14 Jahren in der Laeiszhalle seiner Heimatstadt Hamburg debütierte. Er trat in über 50 Ländern auf vier Kontinenten auf und spielte an wichtigen Orten, Festivals und Reihen in Städten wie Berlin, München, Kopenhagen, Amsterdam, London, Zürich, Wien, Paris, Barcelona, Madrid, Mailand, Warschau, New York. in den letzten Jahren haben wir in vielen Städten und Städten der Welt gespielt, wie z. B. in Chicago, San Francisco, Shanghai, Peking, Hongkong, Seoul und Tokio.

Sebastian Knauers Repertoire ist vielfältig und umfangreich und spiegelt sich derzeit in über 20 hochgelobten CD-Aufnahmen wider.

Heute macht uns Sebastian Knauer das besondere Geschenk zu seinem 50. Geburtstag: Er hat den legendären Komponisten Michael Nyman (« Das Klavier ») beauftragt, 6 neue Kompositionen für ihn zu schreiben. Diese Titel werden durch einige Stücke von Mozart ergänzt. So wird klassische Musik zum Leben erweckt!

Mise à jour le 2023-06-22 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11