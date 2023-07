DIMANCHE OENO AVEC LE DOMAINE LE LOUP BLANC Place de l’Église Caunes-Minervois, 6 août 2023, Caunes-Minervois.

Caunes-Minervois,Aude

Les dimanches oeno 2023 à l’Abbaye de Caunes-Minervois !

Avec le Domaine le Loup Blanc de Bize-Minervois de 11h30 à 12h30.

Chaque dimanche de l’été, un vigneron est l’invité de la mairie pour une dégustation dans le cloître de l’abbaye au cœur de l’exposition BD « Les ignorants » d’Etienne Davodeau.

Rencontre, dégustation et vente.

Entrée gratuite pour la dégustation..

2023-08-06 11:30:00 fin : 2023-08-06 12:30:00. .

Place de l’Église

Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie



Oeno Sundays 2023 at Caunes-Minervois Abbey!

With Domaine le Loup Blanc de Bize-Minervois from 11:30 a.m. to 12:30 p.m.

Every Sunday throughout the summer, a winegrower is invited by the town hall for a tasting in the cloister of the abbey, in the heart of Etienne Davodeau’s « Les ignorants » comic book exhibition.

Meeting, tasting and sale.

Free admission for the tasting.

¡Oeno Domingos 2023 en la Abadía de Caunes-Minervois!

Con Domaine le Loup Blanc de Bize-Minervois de 11.30 a 12.30 h.

Todos los domingos del verano, un viticultor es invitado por el ayuntamiento a participar en una degustación de vinos en el claustro de la abadía, en el corazón de la exposición de cómics « Les ignorants » de Etienne Davodeau.

Encuentro, degustación y venta.

Entrada gratuita para la degustación.

Les dimanches oeno 2023 in der Abtei von Caunes-Minervois!

Mit der Domaine le Loup Blanc aus Bize-Minervois von 11:30 bis 12:30 Uhr.

Jeden Sonntag im Sommer ist ein Winzer Gast des Rathauses für eine Weinprobe im Kreuzgang der Abtei inmitten der Comic-Ausstellung « Les ignorants » von Etienne Davodeau.

Treffen, Verkostung und Verkauf.

Freier Eintritt für die Verkostung.

Mise à jour le 2023-06-20 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme