Chantons Noël ! Place de l’église Castelmoron-sur-Lot, 16 décembre 2023 18:00, Castelmoron-sur-Lot.

Castelmoron-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Venez participer au kara-noël, sur la place de l’église !

Des chants de Noël en français et en anglais seront proposés, et les paroles projetées afin que tout le monde puisse participer..

Place de l’église

Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and join in the kara-noël, in the church square!

We’ll be singing Christmas carols in French and English, and projecting the lyrics so that everyone can join in.

¡Ven y participa en el kara-christmas en la plaza de la iglesia!

Se cantarán villancicos en francés y en inglés, y se proyectará la letra para que todos puedan participar.

Nehmen Sie an der Kara-Weihnachtsfeier auf dem Kirchplatz teil!

Es werden Weihnachtslieder auf Französisch und Englisch gesungen und die Texte projiziert, damit jeder mitmachen kann.

