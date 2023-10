« Carcans Fête Noël » organisé par le Conseil Municipal des Jeunes de Carcans Place de l’Église Carcans, 2 décembre 2023, Carcans.

Carcans,Gironde

Au programme:

Distribution des cadeaux aux enfants de la commune

Animation avec Char Musical

Visite du Père Noël

Canon à neige

Vente de barbes à papa, gâteaux, friandises, boissons (proposés par l’AJC 33 et la Junior Asso)

Illumination du sapin

Apéritif

Venez nombreux afin de partager un moment de convivialité et fêter Noël tous ensemble.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Place de l’Église

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the programme:

Distribution of gifts to the children of the community

Animation with Musical Char

Visit of Father Christmas

Snow cannon

Sale of candyfloss, cakes, sweets, drinks (offered by the AJC 33 and the Junior Asso)

From 6pm :

Illumination of the tree

Aperitif

Come and share a moment of conviviality and celebrate Christmas together

En el programa:

Distribución de regalos a los niños de la comunidad

Animación con Char Musical

Visita de Papá Noel

Cañón de nieve

Venta de caramelos, pasteles, dulces y bebidas (ofrecidos por la AJC 33 y la Junior Asso)

Iluminación del árbol

Aperitivo

Venga a compartir un momento de convivencia y a celebrar juntos la Navidad

Auf dem Programm stehen:

Verteilung von Geschenken an die Kinder der Gemeinde

Unterhaltung mit Char Musical

Besuch des Weihnachtsmanns

Schneekanone

Verkauf von Zuckerwatte, Kuchen, Süßigkeiten und Getränken (angeboten vom AJC 33 und der Junior Asso).

Ab 18 Uhr :

Beleuchtung des Tannenbaums

Aperitif

Kommen Sie zahlreich, um einen Moment der Geselligkeit zu teilen und gemeinsam Weihnachten zu feiern.

