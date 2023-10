Randonnée pédestre Octobre rose Place de l’église Campagne, 15 octobre 2023, Campagne.

Campagne,Dordogne

Randonnée pédestre organisée pour le dépistage du cancer du sein. Inscription à partir de 8h30. Départ à 9h place de l’église. Parcours 5,5 km et 13 km..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

Place de l’église

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Breast cancer screening walk. Registration from 8:30 am. Departure at 9am from church square. Routes 5.5 km and 13 km.

Marcha organizada para la detección del cáncer de mama. Inscripciones a partir de las 8.30 horas. Salida a las 9h desde la plaza de la iglesia. Recorridos de 5,5 km y 13 km.

Organisierte Wanderung zur Früherkennung von Brustkrebs. Anmeldung ab 8:30 Uhr. Start um 9 Uhr auf dem Place de l’Eglise. Strecken 5,5 km und 13 km.

