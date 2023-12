Cet évènement est passé Le Petit Marché du vendredi Place de l’église Camors Catégories d’Évènement: Camors

Morbihan Le Petit Marché du vendredi Place de l’église Camors, 24 février 2023, Camors. Camors Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-02-24 16:00:00

fin : 2023-02-24 19:00:00 . À partir de 16h. Petit marché de trois exposants. .

Place de l’église

Camors 56330 Morbihan Bretagne

Mise à jour le 2023-10-09 par ADT 56 Détails Catégories d’Évènement: Camors, Morbihan Autres Code postal 56330 Lieu Place de l'église Adresse Place de l'église Ville Camors Departement Morbihan Lieu Ville Place de l'église Camors Latitude 47.84771 Longitude -2.999852 latitude longitude 47.84771;-2.999852

Place de l'église Camors Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/camors/